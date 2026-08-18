[VIDEO] Alexis Sánchez explicó las razones que lo llevaron a jugar en la MLS

Alexis Sánchez explicó las razones que lo motivaron a jugar en la MLS y aseguró que su decisión estuvo marcada por el desafío deportivo y por la presencia de grandes figuras en el campeonato norteamericano.

"Soy muy competitivo. En mi carrera me gusta tratar de ser campeón, de ganar algo, de conseguir algo. Quería jugar acá, en la MLS, que estaban viniendo todos los jugadores de nivel mundial. Lionel Messi, Luis Suárez, Robert Lewandowski. Me gustaría jugar acá con los grandes jugadores a nivel mundial y competir, que es lo que me gusta a mí", señaló el delantero chileno durante su presentación.

El tocopillano también apuntó al proyecto deportivo que conoció antes de tomar su decisión. "Me gustó el plan", explicó, antes de repasar algunos de los principales clubes que marcaron su carrera.

"Jugué en los mejores equipos del mundo. Arsenal, Manchester United, Barça, Inter, Marsella. Y me gustaría salir campeón en un momento. Mi mentalidad es siempre salir campeón; en cada lugar que fui, siempre salí campeón", cerró Sánchez.