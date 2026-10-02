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Tópicos: Mundo | EE.UU. | Donald Trump

Trump descartó prohibir las exportaciones de diésel desde Estados Unidos

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El mandatario republicano disipó los rumores sobre un posible veto temporal previo a las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

Al ser consultado por la prensa en la Casa Blanca, el líder estadounidense afirmó enfático: "Nunca estuvo sobre la mesa".

Trump descartó prohibir las exportaciones de diésel desde Estados Unidos
 EFE/ATON

La definición se dio en paralelo al anuncio del G7 de liberar 100 millones de barriles de crudo y carburantes al mercado mundial.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió este viernes a los países europeos por el acuerdo alcanzado por el G7 para liberar de forma coordinada 100 millones de barriles de petróleo y diésel con el fin de aliviar los precios de los combustibles, y descartó prohibir las exportaciones de diésel.

"Europa estuvo genial porque liberarán mucho diésel. Ellos usan diésel de una forma más desproporcionada que nosotros. Hicieron algo muy bueno", declaró el republicano a la prensa en la Casa Blanca antes de abordar el helicóptero presidencial Marine One.

El mandatario también negó que su Gobierno hubiera considerado prohibir durante tres meses las exportaciones estadounidenses de diésel, una posibilidad que había circulado ante las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre.

"Nunca estuvo sobre la mesa", afirmó.

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El mandatario republicano disipó los rumores sobre un posible veto temporal previo a las elecciones legislativas del 3 de noviembre. (FOTO: EFE)

Coordinación con el G7 y elogio a Europa

Durante una videoconferencia en la que participó Trump, el G7 —Francia, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Italia y Japón— acordó liberar coordinadamente, a través de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), 100 millones de barriles de petróleo durante los próximos cuatro meses, una parte importante de ellos en forma de diésel disponible en los primeros 20 días.

El presidente francés, Emmanuel Macron, quien convocó la reunión, afirmó que las medidas acordadas "deberían hacer bajar los precios" de los combustibles y aseguró que no habrá "ninguna prohibición" a las exportaciones de diésel entre los países del G7.

La iniciativa busca aumentar la oferta de combustibles y aliviar las presiones al alza sobre los precios de la gasolina, derivadas del bloqueo del estrecho de Ormuz provocado por la guerra que Estados Unidos libra contra Irán desde febrero pasado.

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