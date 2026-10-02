Suazo alzó la voz por salida de Marcelino de La Roja: Respetamos su decisión y lo queremos mucho

Gabriel Suazo, capitán de la selección chilena, alzó la voz por la salida de Marcelino Núñez del plantel y afirmó que en el equipo respetan la decisión del volante, y afirmó que debe ser el propio jugador de Ipswich Town quien debe aclarar la situación que vivió con el técnico Nicolás Córdova y con Lucas Cepeda.

"El grupo respeta una decisión personal y sigue de la misma forma que cuando estaba Marcelino. Somos un grupo que viene trabajando de muy buena forma, a pesar de buenos o malos resultados. Esta pasada nos ha tocado perder en dos ocasiones, seguimos con el discurso de competir, pero es parte de, es parte del proceso y obviamente nosotros queremos ganar. El grupo respeta una decisión personal y nos enfocamos plenamente en los que hoy estamos acá, en los que estamos trabajando", declaró Suazo ante los medios en Los Angeles.

En la misma línea, insistió en que "no voy a entrar en algo que tiene que aclarar Marcelino, es él quien tiene que aclarar toda la situación".

"Nosotros estamos convencidos de lo que estamos haciendo, respetamos su decisión y también lo queremos mucho, es un gran jugador y es una decisión personal que se nos comentó, no juzgamos nada, es una decisión de él y nos enfocamos en lo nuestro, el partido del martes, para irnos con una victoria, que la merecemos", expresó Suazo.

El formado en Colo Colo también fue enfático en reiterar que "es Marcelino quien tiene que salir a aclarar y dar su opinión y su versión, yo no entro ahí. Yo hablo mucho con él, conversaciones que me guardo, de camarín, de vestuario, del día a día. Para mí, siempre la selección es lo más lindo y yo creo que para la mayoría de los jugadores, pero lo repito, es una decisión totalmente personal, donde nosotros se la respetamos".

Pese a la polémica, Suazo también manifestó el respaldo del plantel al cuestionado Nicolás Córdova.

"Acá se abre un mundo en cuanto a opiniones, pero nuestro foco no es ese, sino competir, crecer, conocernos entre nosotros, esté quien esté. Hoy está Nico (Córdova) y nosotros lo respetamos al máximo, respetamos su trabajo y a su cuerpo técnico", declaró.

El último amistoso de La Roja en la gira norteamericana será el martes 6 de octubre a las 23:30 horas (02:30 GMT) ante México en Los Angeles, y lo podrás seguir en nuestras plataformas.

Finalmente, al ser consultado de forma específica por el encontrón de Marcelino con Cepeda, Suazo sostuvo que "son cosas de entrenamiento, como pude haber sido yo con un compañero".

"No pasó ni a mayores, no fueron ni 10 segundos, en donde le pidió de una forma más expresiva para que rematara al arco, y listo, el compañero respondió y se cerró ahí. En la siguiente jugada, te lo digo con total claridad, hicieron dos paredes, hacen un golazo y se dan la mano. El fútbol es así, sobre todo en un deporte en equipo, donde convivimos en el día a día, en donde todos estamos compitiendo por un puesto, en donde hay temperaturas calientes no tan solo en los partidos, sino en los entrenamientos", aseveró el capitán de La Roja.