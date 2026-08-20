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Tópicos: Deportes | Fútbol | Alexis Sánchez

[VIDEO] Hinchas chilenos estuvieron en el debut de Alexis y tuvieron merecido premio

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Un puñado de fanáticos nacionales presenció el estreno del tocopillano con la camiseta de CF Montreal.

[VIDEO] Hinchas chilenos estuvieron en el debut de Alexis y tuvieron merecido premio
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El estreno de Alexis Sánchez con la camiseta de CF Montreal estuvo marcado por la presencia de hinchas chilenos, quienes llegaron al ScottsMiracle-Gro Field, de Ohio, quienes tras el partido recibieron su merecido premio.

Luego de jugar sus primeros 11 minutos con el cuadro canadiense, Sánchez se acercó a donde habían fanáticos nacionales y les firmó camisetas de la selección chilena y fotos.

Lo mismo hizo el portero Thomas Gillier, quien fue titular en la victoria de su equipo siendo protagonista de un blooper que terminó en la apertura de la cuenta del cuadro local.

Pese a ello, el cuadro canadiense terminó imponiéndose por 1-2.

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