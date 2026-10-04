Encuesta Criteria: Desaprobación a la gestión del Presidente Kast llegó al 60%

La desaprobación a la gestión del Presidente José Antonio Kast escaló al 60%, registrando un incremento de dos puntos porcentuales en comparación con la medición anterior, mientras que su respaldo ciudadano descendió un punto para ubicarse en 30%, según arrojó la más reciente edición de la encuesta Criteria.

El estudio constató un deterioro en el balance que la ciudadanía hace sobre la marcha material del país.

Actualmente, apenas un 8% percibe una mejoría respecto del semestre previo, mientras que un mayoritario 62% afirma que la situación económica "la ve peor", marcando un salto de trece puntos porcentuales en relación con el registro de agosto.

La mirada hacia adelante tampoco ofrece señales de optimismo para La Moneda. De acuerdo con los datos, solo un 23% proyecta que el país mejorará dentro del próximo semestre, frente a un 49% que "cree que empeorará", reflejando un aumento de seis puntos en las expectativas desfavorables.

Este cuadro adverso se traduce en una extendida crítica hacia la capacidad de gestión técnica del oficialismo, evidenciando que "se mantiene la incredulidad en los planes sectoriales".

La desaprobación a la gestión del Mandatario subió dos puntos, mientras que su respaldo ciudadano cayó al 30%. (FOTO: ATON)

Al evaluar el crecimiento económico, un 45% sostiene que "el gobierno improvisa" y apenas un 21% advierte un "plan claro"; idéntico resultado se repite en materia de generación de empleo, donde un 45% percibe improvisación contra solo un 21% que ve una ruta definida.

A raíz de este escenario, el sondeo advierte que "el clima emocional frente a 2026 se deteriora". Los indicadores anímicos muestran que "la esperanza cae a 29%" -con un retroceso de siete puntos-, al tiempo que el sentimiento de "tristeza aumenta a 23%", sumando seis puntos adicionales en el estado de ánimo colectivo.

Crece el reparo al "Escudo de las Américas" y respaldo a carta de expresidentes

En el plano internacional y de seguridad, la discusión sobre la política exterior chilena ganó un protagonismo masivo, elevando a 75% el nivel de conocimiento sobre la incorporación del país al "Escudo de las Américas", frente al 67% reportado la semana previa.

Sin embargo, a mayor notoriedad, los reparos ciudadanos se incrementaron. Entre el grupo de personas que declara estar al tanto de la iniciativa, el apoyo retrocedió seis puntos para situarse en 31%, mientras que el rechazo sube a 47%, anotando un alza de cinco puntos en las posturas desfavorables al pacto.

El rechazo a la adhesión chilena al "Escudo de las Américas" creció al 47%, con una mayoría que respalda la carta de los expresidentes Bachelet y Boric. (FOTO: ATON)

El debate coincide con la reciente intervención de los exmandatarios de centroizquierda. En este punto, la medición reveló que "un 41% está de acuerdo con la carta de los expresidentes Bachelet y Boric pidiendo reconsiderar esta adhesión", superando al 31% que se manifestó en desacuerdo con la advertencia planteada por los antiguos jefes de Estado.