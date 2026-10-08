Wilshere y el fracaso de Alexis en el United: Tenía que cambiar para adaptarse a Mourinho

Jack Wilshere, exfutbolista de Inglaterra y excompañero de Alexis Sánchez en Arsenal, habló sobre el fracaso que vivió el chileno en Manchester United, señalando que no debió dejar el cuadro londinense para irse al equipo que, en ese entonces, era dirigido por José Mourinho.

"Realmente, no debería haberse ido. Se fue con (José) Mourinho, que no sé cómo trabaja, pero alguien como Alexis tenía que cambiar para adaptarse a Mourinho", explicó Wilshere a Stick to Football.

En la misma línea, explicó que Alexis "en Arsenal tenía mucha libertad. Como podía ganarte un partido o sacarse a un jugador de encima con una gambeta, le permitíamos un poco más de libertad".

"Pero no estoy seguro de haya tenido esa libertad ahí (en Manchester United)", comentó Wilshere.

Finalmente, en un tono más distendido, el británico aseguró que Alexis era el jugador que más se quejaba en los entrenamientos.

"Si teníamos un día de entrenamiento suave, él quería que fuera intenso. Y si teníamos un día intenso, el reclamaba", recordó.

Alexis, actualmente en CF Montreal de Canadá, estuvo desde 2014 hasta inicios de 2018 en Arsenal, siendo una de sus principales figuras, ganando dos FA Cup y tres Community Shield.