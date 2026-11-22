Tres personas han muerto, otras tres han resultado heridas y varias podrían estar bajo los escombros del edificio residencial atacado con drones por Rusia en la noche del sábado a este domingo en la localidad de Dimer, en la región de Kiev, informaron las autoridades locales.

"Los servicios de emergencia han rescatado el cuerpo de una tercera personas muerta bajo los escombros del edificio residencial de Dimer", informó el responsable de la Administración Militar Regional de Kiev, Timur Tkachenko.

Antes, la autoridad castrense señaló que hasta 15 personas podrían estar bajo los escombros del edificio, que quedó parcialmente destruido, indicó la agencia ucraniana Ukrinform.

Previamente, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, informó en X de que tres personas resultaron heridas en Dimer.

Además, refiriéndose al líder ruso, Vladimir Putin, sentenció: "La sangre de cada civil asesinado por Rusia está en las manos de Putin, al igual que la responsabilidad de cada crimen cometido bajo su mando".

"El Kremlin sigue intensificando la escalada, y el creciente número de provocaciones rusas en toda Europa demuestra que su afán de confrontación va mucho más allá de Ucrania", agregó.

El propio presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, lamentó en sus redes el ataque, que incluyó en su balance de bombardeos rusos esta semana.

En su mensaje, Zelenksi resumió los ataques sufridos por Ucrania a manos de Rusia en la última semana, en la que las fuerzas rusas lanzaron "aproximadamente 2.700 drones, cerca de 1.460 bombas aéreas y 165 misiles de diversos tipos".

El ataque en Dimer, donde aún están activos los servicios de emergencia, se produjo en una noche en la que Rusia volvió a atacar con abundantes drones el territorio ucraniano.

Según informó la Fuerza Aérea de Ucrania, las defensas antiaéreas "destruyeron o neutralizaron 161 drones enemigos del tipo Shahed", aunque se registraron impactos en 18 puntos del país.

También se produjo en seis localizaciones la caída de restos de drones destruidos.