Maximiliano Romero, figura de Colo Colo con un triplete ante Universidad Católica en el clásico, manifesto su deseo de seguir en el equipo en la próxima temporada, considerando que su préstamo desde Argentinos Juniors termina a final de año.

"Todos saben, lo tienen más que claro, que yo me quiero quedar, seguir acá. El año que viene tienen muchas expectativas lindas, pero no puedo hacer nada la verdad. Pero estoy contento en lo personal por lo que hicimos", declaró en la transmisión oficial.

Respecto al triunfo ante los Cruzados en el Monumental, Romero destacó "el trabajo que hicimos en la semana".

"Tuvimos una semana de festejos, pero nosotros tenemos objetivos en estos días y toca cumplir. Pero nunca dejamos de trabajar y por eso pasó lo de hoy día", explicó.

Además, le bajó el perfil al logro que consiguió este domingo, al convertirse en el máximo goleador de Colo Colo en la temporada, superando a Javier Correa, quien se lesionó y no podrá jugar más en lo que queda del año.

"Javier lo dio todo hasta que fuimos campeones. En lo personal, destaco mucho su actitud, su garra y nunca deja de creer en nosotros. Le agradezco y en lo personal, que a él le vaya bien, mejor que a mí", afirmó Romero.

Por último, también reflexionó con humildad por su triplete, el primero de su carrera: "Contento, pero se lo debo al equipo. El trabajo del equipo es lo más importante", cerró.