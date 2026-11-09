Alcalde de Peñalolén frenó a la ANFP: "No han pagado un peso y piden condiciones especiales"

A casi dos semanas de que la Municipalidad de Peñalolén decretara la clausura de la sede de la ANFP y del Instituto Nacional del Fútbol (INAF) en Avenida Quilín, el conflicto administrativo entre la casa edilicia y el balompié criollo sumó un nuevo y encendido capítulo.

El alcalde de la comuna, Miguel Concha, confirmó que las instalaciones seguirán selladas de manera indefinida, revelando que el organismo que preside Pablo Milad no ha desembolsado dinero alguno para saldar su deuda y que, por el contrario, exigió beneficios excepcionales para destrabar el cierre.

"La ANFP a la fecha no nos ha pagado un peso y pide condiciones especiales. No solamente pretendían cambiar el mecanismo de pago que exige el municipio a todos los contribuyentes, sino que además incorporar cláusulas hechas a su medida para resguardar sus propios intereses", denunció la máxima autoridad comunal.

Frente a estas pretensiones, el jefe edilicio golpeó la mesa y descartó de plano cualquier tipo de concesión arbitraria a favor del ente rector del fútbol chileno.

"Acá no hay privilegios. Las reglas son las mismas para todos nuestros vecinos y una institución como la ANFP no tiene por qué recibir un trato distinto", disparó Concha, condicionando cualquier avance a un cambio de actitud en Quilín.

"Nosotros tenemos toda la disposición para regularizar sus obras, su deuda y su patente, pero para eso se requiere que ellos tengan la voluntad de actuar como un vecino más de Peñalolén", sentenció el edil.

Cabe recordar que el complejo deportivo de Quilín permanece inhabilitado desde el pasado 28 de octubre, luego de que la Dirección de Obras Municipales constatara que el recinto no cuenta con la recepción definitiva de sus edificaciones, sumado a una deuda impaga que supera los 172 millones de pesos por operar de manera irregular durante 16 años sin patente comercial.