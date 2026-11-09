Dos millones y medio de fieles asistieron a misa del papa León XIV en Buenos Aires

León XIV congregó este lunes a dos millones y medio de fieles para la misa que celebró ante el Monumento de los Españoles y en el recorrido de la avenida Libertador de Buenos Aires para verle pasar en el papamóvil, en el evento más multitudinario desde que comenzó su pontificado en mayo de 2025, según informó el Vaticano con datos de los organizadores.

El papa reivindicó a la familia cristiana como "pilar" ante las precariedades de nuestra sociedad, como "la falta de estabilidad, las dificultades sociales, el trabajo precario o la violencia doméstica", en su homilía.

En su primera misa en Argentina, ante los varios cientos de miles de personas que acudieron a la celebración y que también se agolparon en las calles para verlo pasar con el papamóvil, el papa se concentró en la importancia de la familia para la transmisión de la fe.

En Argentina se está viviendo una progresiva secularización y abandono del catolicismo, que ha pasado de 90 % de creyentes en 1960 al 57,7% en la actualidad, según los datos del Barómetro de Religiones y Creencias en Argentina.

El papa describió las situaciones de fragilidad que atraviesan todas la familias: "La falta de estabilidad, las dificultades sociales, el trabajo precario, la violencia doméstica, las separaciones dolorosas, las adicciones que destruyen el futuro de los jóvenes y deterioran las relaciones familiares".

Pero aseguró que "en medio de todos estos sufrimientos y crisis, la Palabra de Dios brilla para nosotros de esperanza: Dios está en medio nuestro, no podemos temer".

"Queridos hermanos, Cristo, con su resurrección, ya nos ha hecho espacio en su corazón: ¡reciban esta gracia en sus familias! Con Él y en Él cada familia puede convertirse en semilla de auténtica renovación para este país", les dijo.

También, aseguró que "la historia, la cultura y la sociedad de Argentina han encontrado en la familia la fuente de la cual tomar los valores fundamentales del pueblo".

Pues es la familia donde se transmite "la fe, las virtudes humanas, la cultura del trabajo, el respeto a los mayores, la defensa de la vida y la fidelidad a la palabra dada".

"No se resignen a las voces que repiten que la familia cristiana está superada; por el contrario, hoy más que nunca representa un pilar entre las muchas precariedades de nuestra época", destacó.

Y les indicó que la fe se transmite con gestos sencillos como "la bendición antes de comer, una oración antes de ir a dormir, el perón y la escucha mutua, los abuelos que enseñan a rezar, ir a Misa los domingos, prepararse para hacer un retiro o una peregrinación".

"Queridas familias, ¡las exhorto a ser protagonistas en la evangelización! La Iglesia argentina las necesita. Sostengan en su misión a los obispos, a los párrocos, a los agentes pastorales, a los catequistas", les animó.