Miguel Concha, alcalde de Peñalolén, llamó al nuevo directorio de la ANFP, encabezado por Jorge Uauy, a pagar una deuda municipal de hasta 172 millones de pesos y regularizar las obras de su sede de Quilín, cuyas instalaciones permanecen clausuradas desde octubre.

"Saludamos al nuevo presidente de la ANFP, Jorge Uauy. Las puertas del Municipio de Peñalolén están abiertas para que puedan pagar su deuda y regularizar su situación. Esperamos que esta nueva etapa permita avanzar en esa dirección", señaló el jefe comunal tras la elección del nuevo timonel del fútbol chileno.

La deuda corresponde a distintas obligaciones municipales, entre ellas patentes comerciales y derechos de aseo. Además, la ANFP mantiene pendiente la recepción definitiva de las obras de su inmueble ubicado en Quilín 5635, trámite necesario para levantar la clausura y permitir el funcionamiento de sus oficinas.

Concha también apuntó a las responsabilidades pendientes de la administración saliente y recalcó que la ANFP debe cumplir las mismas exigencias que cualquier vecino de Peñalolén.

"Queremos que tanto a Peñalolén como al fútbol chileno les vaya bien. Pero también es muy necesario que una institución tan grande como la ANFP cumpla sus obligaciones como cualquier vecino de nuestra comuna", afirmó.

El alcalde reiteró la disposición del municipio para avanzar en una solución mediante los procedimientos administrativos correspondientes, mientras la nueva directiva de Uauy asume el desafío de resolver las obligaciones económicas y la situación de la sede de Quilín, asuntos que quedaron pendientes durante la gestión anterior.