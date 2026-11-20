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Caso firmas: "Me molesté, pero no aprovecharé para hundir a Vodanovic y Castro", dice Espinoza
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| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
El senador atribuyó en Cooperativa un "error garrafal" a la timonel y al jefe de comité del PS, pero sostuvo que no les "pasará factura" por haberle suspendido la militancia.
"Siendo justo, (la polémica) se ha sobredimensionado de manera absurda. Que algunos digan que Juan Luis cometió un delito no corresponde", enfatizó.
Espinoza admitió que sus correligionarios intentaron "obtener una ventaja política" en forma indebida, pero estimó que deberán responder por ello "en sede administrativa, no penal".