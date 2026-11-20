Kast se reunió en Japón con la primera ministra Takaichi y el emperador Naruhito
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El Presidente José Antonio Kast tuvo dos importantes actividades protocolares este viernes en Japón, en la última etapa de su gira por Asia, reuniéndose en primer término con la primera ministra Sanae Takaichi; y luego con el emperador japonés Naruhito en el Palacio Imperial de Tokio.
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