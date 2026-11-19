Pablo Milad, presidente de la ANFP, afirmó que están viendo la posibilidad que la temporada del fútbol nacional termine entre el 13 y el 19 de diciembre, con la final de la Copa Chile, y abordó la opción que la definición sea entre Colo Colo y Universidad de Chile, señalando que la propuesta inicial es que se pueda disputar en el Estadio Nacional.

"Si se da eventualmente una final entre Colo Colo y Universidad de Chile, nosotros ya tenemos la organización de ese partido y tenemos la propuesta, y estamos viendo todos los pros y los contras", explicó.

Del mismo modo, evitó profundizar sobre un posible "Plan B" en caso que la final no se pueda disputar en el recinto de Ñuñoa.

"A lo mejor no va a ser la capacidad que puede albergar el Estadio Nacional, pero puede ser otro que es de menor cantidad y que dará prioridad a los abonados de cada una de las instituciones", sentenció.