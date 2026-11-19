En medio de una investigación abierta por el Ministerio Público ante una eventual falsificación de firmas, el vicepresidente de la República, Claudio Alvarado, calificó como una situación de "máxima gravedad" el retiro de los permisos constitucionales de los senadores Ximena Órdenes (independiente-Partido Por la Democracia) y Fidel Espinoza (Partido Socialista), sin que ambos tuvieran conocimiento de la gestión.

"Es una situación lamentable que nunca debería suceder. Tratar de alterar los quórum del Senado de la República, a través de documentos que no son fidedignos, yo creo que es de la máxima gravedad. Es altamente cuestionable y éticamente reprochable", dijo el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno (Segegob).

La autoridad agregó que, "si hay alguna consideración mayor en este acto, serán otras instancias que tienen que decidir".

La controversia estalló estalló el martes por la tarde, tras aparecer en la Cámara Alta el retiro de los permisos constitucionales de Órdenes y Espinoza, quienes integran la comitiva del Presidente José Antonio Kast en su gira por Asia.

Dicha modificación implicaba aumentar nuevamente el quórum necesario para aprobar determinadas materias en el Congreso, en medio de la discusión del proyecto del Presupuesto 2027.

Mientras Espinoza descartó una falsificación de su firma y atribuyó lo ocurrido a una desprolijidad administrativa, Órdenes negó haber solicitado el retiro de su autorización y la Fiscalía Regional de Valparaíso abrió una investigación de oficio.

"En medio de la gira presidencial en Asia, tomé conocimiento que el permiso constitucional que había solicitado oportunamente y que había sido conocido y aprobado por la sala del Senado, había sido retirado", señaló la senadora.

"En ese sentido, quiero señalar que en ningún momento yo solicité y menos autoricé el retiro de ese permiso. Desconozco el formato y el procedimiento que se utilizó para la adopción de esa acción. Y espero que esto sea esclarecido sin duda a la brevedad posible", recalcó.

La Mesa del Senado emitió una declaración pública en la que indicó que "a la fecha, no existe una confirmación de que se haya producido una falsificación de firmas en la tramitación de estos permisos, incluso uno de los senadores involucrados lo ha descartado públicamente".

Asimismo, la directiva anunció que analizará la solicitud presentada en Sala para evaluar los pasos institucionales que correspondan, incluida la eventual presentación de antecedentes ante la Fiscalía.