Colaboró en el Mundial 1962 y fue gerente de la FFCh: Falleció Manuel Burboa Valdés

La Federación de Fútbol de Chile (FFCh) y la ANFP confirmaron este lunes el fallecimiento de Manuel Burboa Valdés, histórico directivo deportivo que integró el Comité Organizador del Mundial de 1962 y se desempeñó durante más de cinco décadas como gerente del organismo.

A lo largo de sus 55 años de labor ininterrumpida, el personero fue una pieza determinante en la logística y el desarrollo de la máxima cita planetaria disputada en el país, compartiendo tareas con Carlos Dittborn y Juan Pinto Durán.

Junto con su gestión institucional, Burboa fue el creador del escudo oficial de la Federación de Fútbol de Chile, insignia adoptada formalmente para identificar a las selecciones chilenas en sus diferentes categorías y competencias.

Incluso, su legado en la administración deportiva fue homenajeado en 2022 durante la conmemoración de los 60 años del certamen planetario en el Complejo "Juan Pinto Durán" junto con integrantes de aquella selección y familiares de quienes hicieron posible la organización del certamen.