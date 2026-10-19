Ley de Reconstrucción: Tesorería detalló convenios de pago con deudores CAE y Mipymes

Tras la aprobación de la Ley de Reconstrucción, la Tesorería General de la República dio a conocer nuevas facilidades para el pago de deudas ante el Estado para deudores del CAE o del pago de contribuciones.

En el caso de los deudores CAE, tendrán un plazo de 90 días hasta el 15 de enero para pactar el total de su deuda en un convenio de hasta 48 cuotas, con pagos en UTM y sin condonaciones.

El tesorero Hernán Nobizelli detalló que "habíamos definido originalmente una segmentación de deudores considerando su nivel de ingresos. Estaban aquellos deudores sobre cinco millones de pesos mensuales como ingreso, que no tenían obviamente la posibilidad de generar convenios y esto hoy día queda inhabilitado".

"Lo importante de este detalle es que son convenios de pago totales, es decir, convenios en los cuales en 48 cuotas se paga el total de la deuda. Cada deudor tendrá que evaluar las condiciones propias y capacidades de pago, pero en particular consideramos que hay un grupo importante de deudores que tiene una deuda relativamente baja, el promedio es de siete millones, lo cual podría generar cuotas de 150 mil en promedio", agregó.

Esta opción convivirá con los convenios actuales, por lo que el deudor podrá elegir si la adopta o no, aunque solamente se permitirá una cuota impaga por año y si se acumulan dos se dará por terminado el convenio.

Deudas de personas y Mipymes

En el caso de las personas naturales y Mipymes que tengan deudas vencidas hasta el 31 de diciembre de 2025, tendrán un plazo de 180 días, hasta el 15 de abril, para sumarse a este modo de pago.

El jefe de operaciones de Tesorería, Miguel Rojas, explicó que "tiene dos posibilidades: para pago al contado, es decir en un solo pago a través de cualquiera de los medios de pago que están disponibles en la página, condona el 100 por ciento de los intereses y el 80 por ciento de las multas".

"Asimismo da la posibilidad de tomar un convenio de pago en 48 cuotas más un pie, que es un total de 49 cuotas, en que también va a tener una condonación muy alta, del 95 por ciento de los intereses y el 75 por ciento de las multas. Este convenio se va a suscribir con un pie que va a ser de solo el 10 por ciento de la deuda", añadió.

Rojas dijo que "tiene una regla de caducidad más estricta, ya que no permite tener cuotas impagas. Con cualquier cuota impaga, el convenio caduca".

Ambos trámites se pueden realizar en línea en el sitio web de la Tesorería General de la República.