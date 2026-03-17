Consejo de Presidentes aplazó la elección de representantes que serán parte de la Federación

El Consejo de Presidentes de la ANFP se reunió este martes en Quilín y abordó la discusión sobre el tema de la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales (SADP), y pospuso la elección de los representantes que van a ser parte de la Federación de Fútbol de Chile.

Según información de Cooperativa Deportes, la jornada fue tensa, ya solo abordaron el primer punto en tabla, la reforma a la Ley SADP, sin llegar a nada concreto en la discusión.

El segundo tema en discusión era la elección de los dirigentes para la Federación, pero ni siquiera tocaron el tema, lo que provocó la molestia de algunos timoneles.

"No se llegó a nada concreto y es lamentable. No hay fecha establecida, pero dijeron que sería la segunda semana de abril. Es lo que tenemos", indicó César Villegas, presidente de Deportes Limache, tras la reunión.

De esta forma, los dirigentes de los equipos deberán esperar la fecha de la ANFP para el nuevo consejo, mientras continúa en el Congreso la discusión de la Ley SADP, que necesita la aprobación de la Cámara Baja, en tercer trámite, para ser Ley oficial.