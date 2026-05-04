Exdiputado Joaquín Lavín León es formalizado por hechos de corrupción

Joaquín Lavín León, exdiputado (2014-2026) y exmilitante de la UDI (renunció en 2024) comparece este lunes en tribunales para ser formalizado por varios hechos de corrupción presuntamente cometidos durante la gestión de su esposa, Cathy Barriga, como alcaldesa de la Municipalidad de Maipú (2016-2021).

La audiencia comenzó pasadas las 09:00 horas en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, y la Fiscalía presenta cargos por delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación y uso de instrumento privado mercantil.

Junto a Lavín son imputados también su exasesor Arnaldo Domínguez y los empresarios Felipe Vázquez y Juan Silva.

Según el Ministerio Público, el exparlamentario rindió ante la Cámara de Diputados y ante el Servicio Electoral facturas ideológicamente falsas por cerca de 104 millones de pesos a nombre de la imprenta MMG, de propiedad de Juan Silva, y de la empresa Modo 74 SPA, de Felipe Vásquez.

Acompañando a la Fiscalía Metropolitana Oriente (que lleva la causa) participan, como querellantes, la actual administración de la Municipalidad de Maipú, el Servicio de Impuestos Internos y el Consejo de Defensa del Estado.

"Lavín Jr." fue desaforado en octubre por la Corte de Apelaciones de Santiago, y en febrero último por la Corte Suprema, que validó la "plausibilidad de la imputación", a propósito de la existencia de "antecedentes verosímiles de un ilícito e indicios suficientes de participación del parlamentario".

Al llegar esta mañana al Centro de Justicia de Santiago, el abogado defensor de Lavín, Cristóbal Bonacic, anunció que solicitaría durante la audiencia el sobresimiento de una de las aristas del caso, y rechazó la posibilidad de que se imponga al exparlamentario una medida cautelar tan gravosa como la prisión preventiva.