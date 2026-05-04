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Tópicos: Deportes | Fútbol

Urgencia al proyecto que prohíbe a futbolistas ser rostros de casas de apuestas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los diputados de la Comisión de Deportes Marco Sulantay y Hotuiti Teao valoraron la decisión del Ejecutivo.

Urgencia al proyecto que prohíbe a futbolistas ser rostros de casas de apuestas
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El Gobierno del Presidente José Antonio Kast decidió otorgarle urgencia a la tramitación del proyecto de ley que busca prohibir que los jugadores de fútbol profesional actúen como rostros publicitarios o auspiciadores de casas de apuestas online.

La noticia fue confirmada por los diputados de la UDI e integrantes de la Comisión de Deportes, Marco Sulantay y Hotuiti Teao, quienes han sido los principales impulsores de la iniciativa desde su presentación en diciembre de 2023.

Según explicaron los parlamentarios, el objetivo central de la propuesta es proteger a la infancia y la juventud, considerando el rol de modelos a seguir que tienen los futbolistas en la sociedad chilena.

"El desarrollo de actividades (publicitarias) en las casas de apuestas podría traer una señal equívoca", señalaron los legisladores, advirtiendo que la falta de regulación no solo fomenta conductas de riesgo en menores, sino que también abre la puerta a situaciones graves como el arreglo de partidos, basándose en experiencias internacionales negativas.

Por su parte, el diputado Marco Sulantay manifestó su satisfacción por el respaldo del Ejecutivo: "No podemos permitir que actividades ilícitas se desarrollen en Chile, ni tampoco que el fútbol se vea contaminado con ellas", afirmó respecto a la proliferación de estas plataformas que, en muchos casos, operan fuera del marco legal vigente.

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