Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago25.7°
Humedad30%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | ANFP

Consejo de Presidentes definió los grupos para la Copa de la Liga

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La propuesta original de la ANFP tuvo algunas modificaciones en Quilín.

Consejo de Presidentes definió los grupos para la Copa de la Liga
 Sebastián Aguilar / Cooperativa Deportes
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Este jueves, en la ANFP se aprobó la conformación de los grupos para la edición inaugural de la Copa de la Liga, que tendrá a los equipos de la máxima categoría compitiendo en un tercer torneo nacional.

Si bien se mantuvo la decisión de ubicar a los equipos según sus posiciones en la temporada pasada, el Consejo de Presidentes realizó un cambio en el sistema "serpenteante" (1° al frente del Grupo A, 2° en el Grupo B, 3° en el C, 4° en el D, 5° en la segunda fila del Grupo D, 6° en el C y así sucesivamente).

El ajuste en la dirección del conteo para la tercera fila de los grupos se invirtió, siendo los únicos cambios los enroques entre Huachipato y Unión La Calera y Deportes Limache con Huachipato.

- Revisa cómo quedaron los grupos de la Copa de la Liga:

Grupo A

  • Coquimbo Unido
  • Colo Colo
  • Huachipato
  • Deportes Concepción

Grupo B

  • Universidad Católica
  • Cobresal
  • Ñublense
  • Universidad de Concepción

Grupo C

  • O'Higgins
  • Palestino
  • Deportes Limache
  • Everton

Grupo D

  • Universidad de Chile
  • Audax Italiano
  • Unión La Calera
  • Deportes La Serena

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada