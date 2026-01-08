Consejo de Presidentes definió los grupos para la Copa de la Liga

Este jueves, en la ANFP se aprobó la conformación de los grupos para la edición inaugural de la Copa de la Liga, que tendrá a los equipos de la máxima categoría compitiendo en un tercer torneo nacional.

Si bien se mantuvo la decisión de ubicar a los equipos según sus posiciones en la temporada pasada, el Consejo de Presidentes realizó un cambio en el sistema "serpenteante" (1° al frente del Grupo A, 2° en el Grupo B, 3° en el C, 4° en el D, 5° en la segunda fila del Grupo D, 6° en el C y así sucesivamente).

El ajuste en la dirección del conteo para la tercera fila de los grupos se invirtió, siendo los únicos cambios los enroques entre Huachipato y Unión La Calera y Deportes Limache con Huachipato.

- Revisa cómo quedaron los grupos de la Copa de la Liga:

Grupo A

Coquimbo Unido

Colo Colo

Huachipato

Deportes Concepción

Grupo B

Universidad Católica

Cobresal

Ñublense

Universidad de Concepción

Grupo C

O'Higgins

Palestino

Deportes Limache

Everton

Grupo D