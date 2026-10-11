Jorge Uauy: No se puede separar la gestión de Milad con la de Yunge, no resultó

Jorge Uauy, presidente de Palestino y candidato a la ANFP, abordó en profundidad la presentación de su lista y respasó la actual administración de Pablo Milad, cuya continuidad está representada en la postulación de Jorge Yunge, actual secretario general en Quilín.

"Es una fórmula que está agotada. Ya demostró que no da resultado. No se puede separar la gestión de Milad con la de Yunge. Es la misma. Es una fórmula que no resultó", dijo en entrevista con La Tercera.

"La fórmula que empleó no funcionó en el desarrollo de nuestro fútbol y en el cuidado de nuestros clubes. Tengo una estadística muy dura de que, con información de la CMF, nueve clubes de Primera División, que no son los tres más grandes, de cada $ 100 de ingreso tienen $ 90 de costo. Eso es tremendo", expuso.

"El control financiero también es un tremendo problema, no se lleva. Un club que tiene los mismos ingresos que otro, pero que tiene una deuda millonaria, tiene la misma capacidad — de acuerdo al informe que hoy se hace— para contratar jugadores. Y no puede ser. Esas cosas deberían medirse. Si no, se entra en un loop por competir, por llegar a instancias mayores, salvarse del descenso", sumó.

En esa línea, Uauy indicó que "la Unidad de Control Financiero debe externalizarse. Lo tengo en mi programa. Debe ser absolutamente transparente para todos. Tener independencia en la decisión y no con gente que hoy está dentro de la ANFP, porque ahí se presta para mal. Que las denuncias las haga esta entidad externa".

El mandamás de Palestino señaló que desde la ANFP "no sé si abandono (a los clubes), pero no es el mejor de los mundos. Hay muchas necesidades que no se han atendido".

"Pongo un caso muy directo. Por ejemplo, Palestino hoy tiene tarifas de alojamiento en hoteles más baratas que las que la ANFP nos comunica. No puede ser que un club por sí solo tenga mejor poder negociador que la ANFP", sumó.

Además de reafirmar que nunca propuso eliminar ascensos y descensos, Uauy apuntó que "falta reducir costos. Y lo que es más importante, falta generar recursos. Ambas cosas van en la misma dirección. Hay mucho subsidio cruzado entre la ANFP y la Federación. Hay personas que trabajan en los dos lados, pero no está determinado cuánto pesa en cada uno, y esos costos se los lleva la ANFP".

Por otro lado, descartó la versión dada por el citado medio sobre presuntas conversaciones con Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, involucrando cargos en la Federación de Fútbol: "No le he ofrecido nada a nadie. Eso es lo que me tiene muy tranquilo porque eso me permite, el día de mañana, si es que salgo elegido, gobernar de forma independiente".

"No solamente me interesa Colo Colo, sino que me interesa tener a muchos clubes más. Deberíamos tratar de tener una votación no con 25 para ganar, sino con 35, porque creo que de una vez por todas el fútbol chileno debería tener un apoyo transversal", añadió Uauy.