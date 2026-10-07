Jorge Uauy y su candidatura a la ANFP: No proponemos eliminar los descensos y ascensos

La carrera por el sillón presidencial de la ANFP ya está en marcha luego de que ayer martes quedaran oficialmente inscritas las dos listas que buscarán suceder a la directiva encabezada por Pablo Milad en las elecciones programadas para el próximo 19 de noviembre en la sede de Quilín.

El proceso tendrá como protagonistas a dos bloques definidos: por un lado, Jorge Yunge, quien representará la continuidad del actual oficialismo; y por el otro, el expresidente de Palestino, Jorge Uauy, quien asoma como la carta de renovación de la oposición.

Tras oficializar su postulación, Uauy salió al paso de las especulaciones surgidas en los últimos días y desmintió tajantemente una supuesta intención de eliminar los ascensos y descensos para replicar un modelo cerrado al estilo de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

"Es absolutamente falso que nuestra lista proponga cerrar la Liga o transformar el fútbol profesional en una competencia cerrada. Nuestro programa de gobierno es público y en ninguna parte existe una propuesta de esa naturaleza", afirmó el directivo en conversación con La Tercera.

En esa línea, el candidato opositor explicó el origen de la confusión: "Lo que probablemente se ha confundido es una cuestión jurídica completamente distinta: la nueva Liga, por mandato legal, deberá adoptar una estructura societaria, y cuando hablamos de una sociedad anónima cerrada nos referimos exclusivamente a su forma jurídica y de propiedad, porque sus accionistas serán los clubes que tienen los derechos sobre la Liga".

Para finalizar, Uauy fue categórico respecto a las reglas del juego: "Eso no tiene absolutamente nada que ver con cerrar las competencias, eliminar ascensos o descensos ni terminar con el mérito deportivo", sentenció.