La ANFP confirmó las listas de los dos candidatos a la presidencia

La ANFP confirmó en la noche de este martes las dos listas de los candidatos Jorge Yunge y Jorge Uauy para las elecciones a la presidencia, en donde se definirá al sucesor de Pablo Milad.

Desde el sector de la continuidad, el candidato es Jorge Yunge, actual secretario general de la ANFP y mano derecha de Milad.

En su listado, Yunge cuenta con Sofía Galdames como vicepresidenta, Andrés Cruz como secretario general, José Luis Navarrete como tesorero e Iván Cisternas, Andrés Alvarado y Freddy Palma como directores.

En la oposición, el candidato Jorge Uauy, de Palestino, presentó un listado donde destaca la figura de Juan Tagle, expresidente de Cruzados, para el cargo de vicepresidente; y Jorge Contador, timonel de Coquimbo Unido, como secretario general.

Además, Contador ya fue secretario general de la ANFP en el pasado, ya que integró el directorio de Harold Mayne-Nicholls en 2007.

En la lista de Uauy, el tesorero es Diego Livingstone, y los directores son Ignacio Melhech, Eduardo Ramírez y Karina Mazú.

"De acuerdo con el procedimiento establecido en los Estatutos de la ANFP, ahora corresponde que el Directorio verifique el cumplimiento de los requisitos de los candidatos sobre la base de los antecedentes acompañados en la inscripción de las listas", señaló la entidad.

Las elecciones de la ANFP serán el 19 de noviembre y el directorio electo asumirá en enero de 2027.