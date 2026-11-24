El economista y exministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre relató las horas finales de su madre, la icónica actriz Delfina Guzmán, cuyo fallecimiento este martes a los 98 años ha enlutado a todo el país, decretándose por parte del Gobierno dos días de Duelo Oficial.

"El golpe es fuerte y uno todavía no sabe muy bien cómo reaccionar (…) El duelo poco a poco irá fluyendo", declaró al acercarse a conversar con la prensa, antes de dirigirse a realizar los trámites respectivos con la funeraria.

Sobre los días finales de la intérprete nacional reconocida por "El circo de las Montini" o "Sucupira", Eyzaguirre relató que estuvo acompañada por sus seres queridos hasta el último momento.

"Estamos desde hace unos cinco días permanentemente en guardia acá, así que ha sido lindo. Ayer (lunes) le dimos la extremaunción, la hemos podido coger de la mano. No sé cuánto nos sentía, pero estoy seguro que desde algún lado nos observaba", señaló el economista.

Respecto a su despedida, sinceró que "a nosotros no nos gusta mucho la pompa y todo eso, queremos ser humildes, como era ella, pero el país merece despedirla".

Los restos de Guzmán están siendo velados desde este martes en el Teatro Nacional Chileno, ubicado a pasos del Palacio de La Moneda y la Plaza de la Ciudadanía, y se realizará una misa en su honor en la Catedral de Santiago.