El diputado frenteamplista Jaime Bassa reculó en sus dichos sobre una presunta "red de pedofilia internacional" vinculada a la cuestionada rebaja de condenas a violadores de menores de edad por parte del Ministerio de Justicia, y afirmó que se "explicó mal".

"Ésta es la forma en la que operan los amigos de Paul Schäfer, los amigos de Epstein, los amigos de Milei. Esto no es un error. Esta es una manifestación más de una red de pedofilia internacional", señaló el exvicepresidente de la Convención Constitucional en una intervención en la Cámara Baja, el martes 27 de noviembre.

En el marco de una entrevista concedida al programa "Última Mirada" de CNN Chile, el parlamentario y exconvencional constituyente enfrentó ahora las recriminaciones y advertencias de querellas generadas luego de dirigir sus cuestionamientos contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat.

"Aquí no hay una red internacional de pedofilia, pero lo que sí hay es que hay una cultura, principalmente de ciertos sectores de la derecha, de relativizar, de ningunear el abuso sexual, y al frente tienes una historia popular plebeya que se vincula con la hacienda: violencia sexual de los patrones sobre los inquilinos, hasta el día de hoy", puntualizó Bassa.

El parlamentario reconoció el impacto de sus palabras y señaló: "Puedo asumir que me expliqué mal". (FOTO: ATON)

Durante la conversación, el legislador reconoció que sus términos provocaron una fuerte controversia en el debate público: "Cuando uno de nosotros dice algo disparatado, como decir, por ejemplo, que esto es una manifestación de cómo operan las redes de pedofilia internacional, que fue una cosa que yo dije, que es un escándalo brutal, la reacción intrapartidaria es muy dura: 'Cómo se te ocurre hacer una acusación como esa'".

"Puedo asumir que me expliqué mal, pero se me interpretó muy mal: 'No tienes pruebas, es una acusación muy dura y yo creo que no estaba acusando a nadie", enfatizó Bassa.

Fractura entre la ciudadanía y la definición institucional

Pese a asumir que su formulación no fue la adecuada, el diputado defendió el fondo de la molestia ciudadana frente a estas materias, contraponiendo la respuesta del mundo político formal con el sentir de la opinión pública.

En esa línea, el frenteamplista justificó su intervención indicando que "lo que entiende la gente afuera es muy claro y evidente: por fin alguien le pone los puntos sobre las íes y dice las cosas como son".

La controversia se originó tras sus críticas contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, en el debate por la rebaja de condenas a violadores de menores. (FOTO: ATON)

Bassa explicó que su postura "no es la definición jurídico-institucional a la cual la clase política está acostumbrada a operar, sino que es cómo la ciudadanía ha estado históricamente viviendo las relaciones de poder desde el otro extremo del poder, desde el extremo de la persona que sufre abuso, desde el extremo de la persona que demanda una vida digna".

Finalmente, descartó que exista una red internacional articulada en este caso puntual, aunque redirigió sus dardos políticos hacia la oposición por su tratamiento histórico frente a los delitos sexuales.