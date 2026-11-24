El papa Francisco relató en su diario personal que sintió la presencia del diablo durante una reunión en Roma, días después de regresar de su visita a Chile en enero de 2018. En la misma entrada recordó el diálogo con los periodistas en el avión de regreso, cuando tomó conciencia de la gravedad de la crisis de abusos en la Iglesia chilena.

"En una situación, días después de mi llegada a Roma, en una reunión, lo vi y sentí su voz, triunfante, poseedora de todo: ahora logré todo lo que quería", escribió Francisco, según los pasajes que recoge el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández en el libro "El diario íntimo del papa Francisco", informó EFE.

Durante su visita a Chile, Francisco defendió al entonces obispo de Osorno, Juan Barros, acusado de encubrir los abusos sexuales del sacerdote Fernando Karadima. En el vuelo de regreso a Roma, el pontífice pidió perdón a las víctimas por haber exigido pruebas contra Barros.

"Desolado por la situación chilena y el diálogo con los periodistas en el avión. Allí caí del catre, me hice consciente de la gravedad del problema... Me costó asumir lo de Chile, no pensé que fuera tan grave", anotó en su diario.

El cuaderno que Francisco guardaba en Santa Marta

Francisco escribió sus reflexiones entre 1992 y 2024 en un cuaderno de tapas negras. Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, contó que el pontífice le mostró la agenda en su residencia de Santa Marta y le dijo: "De esto, verán ustedes".

El episodio que Francisco situó después de su viaje a Chile es uno de los tres en los que, según sus apuntes, sintió la presencia del diablo.

Volvió sobre esa experiencia en la última anotación del diario, fechada el 18 de agosto de 2024: "En un breve recorrido por mi vida vi las veces que el demonio se me hizo presente".