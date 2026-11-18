El ministro de Justicia, Fernando Rabat, confirmó que entregará en los próximos a Fiscalía días el detalle de los decretos que permitieron las rebajas de condena a abusadores y violadores de menores de 14 años.

Rabat tiene plazo para entregar los documentos hasta este viernes, en el marco de la investigación en su contra por el presunto delito de prevaricación administrativa.

Desde el Congreso, el ministro dijo que "vamos a acompañar todos los decretos oportunamente. Es mucha, mucha información, son archivos muy pesados los que se van a remitir a la Fiscalía y por lo tanto se está haciendo un trabajo cuidadoso para que no exista ningún antecedente que falte".

"Puede ser que hoy día o mañana, pero la idea es poder hacerlo oportunamente y entregarle toda la información", añadió.

Al ser consultado sobre las palabras del vocero Gonzalo Arenas sobre el Partido de la Gente, las que tendrían impacto directo en los votos de la acusación constitucional en su contra, Rabat replicó que "no me voy a transformar en comentarista de los comentarios de terceros. Creo que el vocero en esto fue muy claro y yo he trabajado con todos los parlamentarios, de todos los colores políticos, de manera muy ordenada, de manera unánime, sacando adelante los proyectos de ley que Chile necesita, como ocurrió hoy día con el proyecto de ley que protege a todas las mujeres".

Finalmente, el titular de Justicia insistió en que anhela "que en definitiva (la AC) sea rechazada, que es lo que espero".