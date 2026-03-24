Ley SADP vive jornada clave en el Congreso

A las 15:00 horas de este martes está citada la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados para revisar el proyecto que reforma la ley de SADP y que, entre otras medidas, establece la separación entre la ANFP y la Federación de Fútbol de Chile.

A la sesión asistirán el senador Matías Walker, autor del cuerpo legal; Pablo Milad, presidente de la ANFP y la Federación; el abogado Arturo Fermandois, en representación de la entidad; y representantes de la comisión de clubes.

Entre las principales aprensiones del fútbol chileno aparece la transformación forzosa de la ANFP en una sociedad anónima, punto que, según los dirigentes, carece de claridad respecto de su implementación y del sistema de traspaso de acciones entre clubes que ingresan o salen de las ligas por resultados deportivos, según detalló este martes el medio El Mercurio.

A eso se suma la inquietud por el futuro funcionamiento de una Federación separada de la ANFP, ya que advierten un peso excesivo de las asociaciones amateurs, lo que a su juicio podría diluir la voz del fútbol profesional en materias sensibles como la selección chilena y la administración de recursos.

Desde la vereda opuesta, Walker ha sostenido que los dirigentes del fútbol han caído en contradicciones y recordó que en 2023 Pablo Milad planteó ante el Senado que trabajaban en una separación entre la ANFP y la Federación, además de la conversión de la asociación en una sociedad anónima para quedar bajo fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero.

Tras el debate de esta jornada, el proyecto será votado mañana en la Sala de la Cámara Baja, en el marco de la suma urgencia que le imprimió el Gobierno a la iniciativa.