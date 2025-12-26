Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | ANFP

Los caminos que evalúa la ANFP para zanjar denuncia de U. Española e Iquique

Publicado:
| Periodista Digital: ATON

Ambos clubes reclamaron que se anulen los descensos.

Los caminos que evalúa la ANFP para zanjar denuncia de U. Española e Iquique
La víspera del último día del año se vivirá una jornada clave para el futuro de la temporada 2026 del fútbol chileno, ya que en dicha oportunidad la ANFP resolverá el reclamo presentado por Deportes Iquique y Unión Española para evitar sus descensos.

Así lo informó La Tercera, medio que aseguró durante el martes 30 de diciembre el ente rector del balompié criollo manifestará su postura con respecto a la exposición de "hispanos" y nortinos donde apuntaron a una contradicción entre Reglamento de la ANFP y las Bases del Campeonato Nacional 2025, la cual les permitiría mantenerse en la máxima categoría.

Desde la citada fuente señalaron que uno de los temas que ha tensionado el ambiente ha sido la advertencia del elenco de colonia de recurrir a la justicia ordinaria en caso de recibir un revés, lo que es visto con malos ojos por parte de la FIFA, que considera que este tipo de desencuentros se debe resolver dentro de las estructuras deportivas.

Frente a esto, en la publicación revelaron que al interior de la entidad que preside Pablo Milad se plantean tres escenarios, evaluando entre las posibilidades de mantener la tabla como está o bien, aplicar el criterio exigido por rojos y dragones celestes, perjudicando a Deportes La Serena y Deportes Limache, que bajarían de división por promedios.

También existiría la opción de suspender los descensos, dejando a 18 equipos en la Liga de Primera, fórmula que abriría el debate sobre la repartición de los dineros de la televisión.

