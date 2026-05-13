Milad planteó los plazos ideales para la llegada de un nuevo entrenador a la Roja

Pablo Milad, presidente de la ANFP, dio luces respecto del "plazo fatal" para decidir el nombre del próximo entrenador de la selección chilena, reemplazando así al interinato que encabeza Nicolás Córdova desde junio del año pasado.

"Estamos en un proceso de cambio y, ante los ojos de cualquier técnico, esto puede ser inestabilidad, ya que tengo mandato hasta el 31 de diciembre y que las elecciones serán en noviembre", comenzó mencionando.

El mandamás del balompié criollo remarcó que "tenemos que dar estabilidad y ojalá tener, antes de fin de año, un nuevo directorio de la Federación para que se inicie un proceso con un técnico completamente".

Al ser consultado por la posibilidad de tener una definición para enero de 2027, el dirigente reconoció que "eso es lo que pretendemos. Uno quiere que la selección ya empiece a trabajar con un técnico definitivo y con un proyecto en la mano".

¿Dónde se jugará el S. Wanderers vs. Real Madrid por la Intercontinental Sub 20?

El exintendente del Maule habló de la final de la Copa Intercontinental que le corresponde jugar a Santiago Wanderers ante el Real Madrid y admitió que no está garantizado que se dispute en Chile.

"Los españoles también quieren llevar el partido a su país. Esto lo está viendo la UEFA y la Conmebol. En los próximos días se definirá la sede", confesó el directivo, quien además señaló que "en España están presionando" para llevar el torneo a Europa.

Finalmente, Milad lamentó que "tenemos una desventaja por eso, pero al final, es una definición de números, porque ellos (UEFA y Conmebol) son los que financian los viajes, la estadía, la alimentación, los traslados, todo. El club no tiene que incurrir en ningún gasto".