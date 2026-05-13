Acercamientos Gobierno-DC por megarreforma: "Conversando sin show puede haber coincidencias"

El diputado y presidente de la Democracia Cristiana (DC), Álvaro Ortiz, confirmó este miércoles la existencia de conversaciones con el Gobierno para alcanzar acuerdos en materias específicas del Proyecto de Reconstrucción Nacional.

Tras sostener reuniones con los ministros del gabinete de José Antonio Kast, el timonel de la Falange valoró la disposición al diálogo para mejorar puntos críticos de la megarreforma que actualmente se discute en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja.

"Conversando sin tanto show podemos tener coincidencias. Por ejemplo, con la invariabilidad tributaria: ellos estaban planteando 25 años y nosotros vimos la posibilidad de estar en 15. Ellos (ahora) están proponiendo un 20... Ya es un avance", señaló el dirigente opositor.

Asimismo, el parlamentario valoró el compromiso del Gobierno para blindar el financiamiento de los municipios frente a la exención de contribuciones.

"Por otra parte, se nos ha asegurado que el Fondo Común Municipal no se va a tocar. Es más: se va a mantener el mismo cálculo que se hizo el 2025 y que ahora va a ser en UF (Unidad de Fomento). Eso permite tener una compensación para los municipios de nuestro país", afirmó Ortiz.

Primer traspié del Ejecutivo

Pese a los acercamientos con la DC y la mayoría oficialista en la Comisión de Hacienda, el Gobierno sufrió esta tarde su primer revés: con seis votos en contra, cinco a favor y dos abstenciones, se rechazó una norma que permitía al Ministerio de Obras Públicas (MOP) contratar empresas vinculadas a sus funcionarios, medida que buscaba relajar las restricciones impuestas tras el "caso Convenios".

En tanto, la instancia aprobó por unanimidad los fondos destinados a la reconstrucción por incendios forestales: unos 400.000 millones de pesos adicionales para las regiones de Valparaíso, Biobío y Ñuble.

Discrepancias en RN

Otro eje central del debate es la nueva facultad de la Tesorería General de la República para gestionar convenios de pago de deudores del Crédito con Garantía del Estado (CAE).

El jefe de la bancada de Renovación Nacional (RN), el diputado Diego Schalper, valoró la medida, aunque marcó distancia con otros otros puntos de la megarreforma.

"En buena hora este Gobierno activó a la Tesorería para la cobranza del CAE. Para nosotros ha sido impactante el nivel de morosidad indeseada que había, porque una cosa es que una persona no pueda pagar, pero otra cosa muy distinta es que pudiendo pagar, no pague", manifestó el legislador.

Sin embargo, Schalper advirtió: "El artículo 8, que tiene que ver con la relativización de la propiedad intelectual, es algo que desde RN lo vamos a votar en contra y, en los términos actuales, la verdad es que no estamos en condiciones de poder apoyar la eliminación de la franquicia del Sence (Servicio Nacional de Capacitación y Empleo)".

La Comisión de Hacienda tiene como meta despachar los 50 artículos del proyecto -33 permanentes y 17 transitorios- antes de la medianoche de hoy.

Según el cronograma establecido, al cierre de la jornada se procederá a votar sin debate cualquier acápite que aún permanezca pendiente.