Ministro del Deporte y separación ANFP-Federación: "Mientras antes se haga, mejor"

El ministro del Deporte, Francisco Riveros, valoró con optimismo los recientes avances estatutarios alcanzados en el fútbol nacional para materializar la esperada separación entre la ANFP y la Federación de Fútbol de Chile (FFCh), remarcando que el proceso debe ejecutarse con celeridad para evitar dejar para "último minuto" la concreción del proceso.

"Nosotros vemos con muy buenos ojos que se esté avanzando en esto. Tenemos el mandato de una ley que está vigente, que está operando y que da un plazo de 18 meses para la separación entre la Federación y la ANFP. Mientras antes se realice eso, yo lo veo como algo mejor; que no estemos dejando las tareas para el último minuto, sino que se hagan con planificación", afirmó el secretario de Estado en diálogo con el panel de Cooperativa Deportes.

En esa misma línea, la máxima autoridad deportiva del país explicó que el Ejecutivo ha cumplido rigurosamente con sus propios plazos administrativos para dotar de un nuevo marco normativo a la actividad.

"Nosotros también estamos haciendo lo propio respecto de los reglamentos, tanto para las organizaciones deportivas profesionales como para los representantes de las hinchadas significativas. Teníamos plazo hasta diciembre, pero ya los ingresamos a la Segpres habiéndose cumplido las etapas de participación ciudadana", detalló Riveros, subrayando que el rol ministerial es ser "garantes de que se esté cumpliendo la ley".

El titular del Deporte también sacó a relucir las gestiones de la cartera para destrabar los conflictos que amenazaron con frenar la reforma institucional en Quilín.

"Nosotros contribuimos a acercar posiciones entre la ANFP y la ANFA cuando hace unos meses se produjo cierto distanciamiento, precisamente a raíz de este tema. Así que vemos con muy buenos ojos que se estén poniendo de acuerdo y que lleguen a un estatuto en conjunto para lo que va a ser la Federación. Y acá no hay que olvidarse de que esto no es solo el fútbol, sino que también hay otras federaciones que pueden sumarse a este nuevo régimen", apuntó.

Finalmente, Riveros trazó la línea divisoria sobre los límites de la intervención gubernamental en las decisiones corporativas: "Nosotros no nos metemos en lo que es propiamente de cada federación y que no esté regulado por la ley. La Constitución establece que en Chile se respeta la autonomía de los grupos intermedios y de los privados, por lo que ellos se ponen de acuerdo, pero siempre dentro del marco de la ley", concluyó.