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Estudiantes universitarios y secundarios se manifestaron contra medidas del gobierno de Kast

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Estudiantes universitarios y secundarios se manifestaron durante la tarde de este miércoles en el centro de Santiago en contra de las medidas en materia de educación impulsadas por el gobierno de José Antonio Kast.

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