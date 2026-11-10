Fran García-Huidobro destrozó actitud de Rafa Araneda en Teletón: "¿Qué te has imaginado?"

La animadora Fran García-Huidobro se sumó a las duras críticas que ha recibido Rafael Araneda por su actitud hacia Tita Ureta durante la Teletón 2026.

El ex "tío conductor" fue ampliamente cuestionado en redes sociales por el trato hacia la animadora de "Vértigo", quien debutaba en la transmisión de la cruzada solidaria, cuando leyeron un cómputo la mañana del sábado.

Cuando Ureta celebró la cifra -aún muy lejana a la meta cerca de las 10:00 horas-, Araneda le bajó el entusiasmo al interrumpirla y decirle: "A ver, son las 10 de la mañana, pero yo creo que no es un cómputo como para celebrar".

"¿Crees que estoy siendo muy positiva?", emplazó la comunicadora, a lo que el animador señaló que "tú estás en lo correcto en ser positiva", pero insistió en que "son las 10 de la mañana, los bancos están abiertos hace dos horas, o sea, no solamente se puede usar el botón digital, sino también de manera presencial hay poco flujo en las distintas sucursales… Entonces, no es que no celebremos, pero hay que decir la verdad".

La reacción de la "Dama de Hierro"

Fue durante el último capítulo de "Plan Perfecto" (CHV) donde aquel momento desató la molestia de García-Huidobro, quien arremetió contra Araneda.

"Rafael Araneda, ¿por qué tratas mal a una niña de 30 años que acaba de entrar a un canal grande, a animar un estelar, porque en su juventud está celebrando un cómputo? ¿Qué te has imaginado? ¿Quién te echó ficha, para decirlo en buen castellano? Que venga Mario (Kreutzberger) por último, porque seguramente Mario no lo haría al aire", aseguró la denominada "Dama de Hierro".

Y agregó: "Pero no… ahí viene el dueño de la verdad y de la industria de la televisión chilena a decir cómo se tienen que hacer las cosas (…) Deja de mandar a la gente, manda en la casa si es que alguien te pesca, pero en la Teletón tú no mandas".

"Deja de ser tan paternalista, Rafael", lanzó García-Huidobro.

¿Qué dijo Rafa Araneda?

Araneda evitó responder directamente a la polémica y optó por celebrar que la Teletón 2026 haya alcanzado la meta fijada para este año.

Mediante un mensaje enviado a Luis Sandoval, de "Que te lo digo" (Zona Latina), el animador sostuvo que "se cumplió la meta, que es lo que realmente me importa, y por eso trabajo en lo que me pidan".

"Nadie me ha escrito. Solo tú. Y no he visto nada. Acá sigo grabando", dijo en respuesta a los cuestionamientos recibidos, añadiendo que, "como te dije, me quedo con la meta alcanzada, que no fue nada fácil"