Ministro por nueva Ley de SADP: El fin de la multipropiedad no se va a tocar

El Ministerio del Deporte avanza a paso firme en la redacción de los reglamentos que pondrán en marcha la reforma a la Ley 20.019 de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales (SADP), no obstante, desde la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) hubo una serie de reparos y alertas.

Ante ello, el titular de la cartera, Francisco Riveros, fue categórico respecto a los límites del diálogo que sostuvieron el pasado 8 de septiembre: "Fue una reunión registrada en Transparencia, como debe ser. Nosotros hemos hecho mesas de trabajo con distintos actores que se ven tocados por lo que es la modificación de la Ley 20.019 y su ampliación a otros deportes más allá del fútbol, y en virtud de esas reuniones nos reunimos con la ANFP", precisó.

Al ser consultado por la elaboración de los decretos y normas complementarias que aterrizarán la ley, Riveros enfatizó que el Ejecutivo no cederá en las materias sustantivas que motivaron el cambio legal.

"Estamos avanzando en el reglamento, estamos trabajando firme en eso. Pero acá hay ciertos, y acá me voy a poner a hablar como abogado, perdón, bienes jurídicos protegidos que son el corazón del proyecto, como lo son para el fútbol la prohibición de multipropiedad, para los otros deportes la limitación, y la transparencia respecto de quiénes son los controladores finales de las organizaciones deportivas profesionales", subrayó el ministro.

En esa misma línea, remarcó que "esos temas no se van a tocar; están en el corazón del proyecto", aunque matizó que "hay otros temas que sí generan de todo tipo de actores ciertos comentarios, que son los que estamos recogiendo para ver qué va a tener la versión final de los reglamentos y la distinta normativa que va a regir esta materia".

Frente a la posibilidad de buscar consensos totales con la industria, la autoridad descartó negociar los ejes centrales: "Más que hablar de consenso o no, yo ya dije cuáles son puntos que son del corazón del proyecto. Hemos recogido opiniones de varios organismos, varios expertos, y estamos viendo cuáles se van a implementar y de qué manera. Pero les repito: acá hay temas que van en el corazón del proyecto y esos temas siguen firmes".

La reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas fue promulgada en mayo pasado por el Presidente José Antonio Kast tras una década de tramitación en el Congreso. La nueva institucionalidad apunta a dotar de total transparencia financiera y de propiedad a los clubes, además de exigir la postergada separación definitiva entre la Federación de Fútbol de Chile (FFCh) y la ANFP.