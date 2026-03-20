Nuevo dolor de cabeza en Quilín: La ANFP sufrió millonaria estafa

La crisis en la ANFP sumó un nuevo y complejo capítulo luego de que a la tensa situación política interna, marcada por fuertes disputas en el último Consejo de Presidentes, ahora se añade un millonario perjuicio económico derivado de una estafa.

Según reveló The Clinic, el organismo de Quilín interpuso una querella por giro doloso de cheque en contra de Vanessa Guzmán Vicencio, representante legal de la empresa M20 Sports, compañía que en 2022 adquirió los derechos nominales para bautizar la Segunda División.

El conflicto estalló al revisar la contabilidad de la asociación. En los estados financieros de la ANFP figuraba un ingreso de 52 millones de pesos por parte de la mencionada empresa; sin embargo, de acuerdo a la acción judicial, ese dinero nunca ingresó efectivamente a las arcas del fútbol chileno.

Ante la irregularidad y la imposibilidad de cobrar los documentos bancarios, la entidad que preside Pablo Milad decidió acudir a la justicia para buscar responsabilidades.

El proceso legal ya tiene un hito en el calendario: la audiencia de formalización de cargos quedó fijada para el próximo 5 de junio y se llevará a cabo en el Juzgado de Garantía de Chillán.

Este incidente se suma a un panorama gris para la tercera categoría del fútbol nacional. Cabe recordar que, tras el paso de la Liga 2D en 2024, la Segunda División se mantiene actualmente sin un patrocinador principal que le otorgue un nombre comercial a la competencia de cara a la temporada 2026, profundizando la precariedad económica de la división.