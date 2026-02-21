Pablo Milad se reunirá con José Antonio Kast previo al cambio de mando

A menos de un mes para la asunción de José Antonio Kast, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, acordó sostener una reunión con el mandatario electo antes del cambio de mando.

El mandamás del fútbol chileno se anticipará al 11 marzo para discutir el trabajo conjunto entre el nuevo gobierno y el balompié nacional. Según La Tercera, la principal intención de Milad es abordar la lucha contra la violencia en los estadios, con foco en la creación de una ley corta al respecto.

Además, el dirigente impulsará la obligatoriedad del Registro Nacional de Hinchas, que hasta ahora ha sido adoptada por los clubes y la ANFP por cuenta propia. Milad pretende que el registro contribuya a la identificación ante hechos violentos, y así aplicar sanciones.

El referido periódico apuntó a la relación que ha tenido Milad con Kast en el plano político, habiéndose relacionado cuando el curicano era intendente regional del Maule en el segundo periodo de Sebastián Piñera.

Además, ambos han coincidido algunas veces en Paraguay, mientras Milad acudía a actividades de Conmebol y Kast realizaba giras políticas.

El propio Pablo Milad, en una entrevista anterior con La Tercera, anticipaba la eventual reunión que finalmente pudo agendar: "Conozco bien a personas que trabajan con el Presidente Kast y también lo conozco a él. Eso puede significar que me reciban".

En aquella oportunidad, la cabecilla de la ANFP también señaló que "históricamente los gobiernos de derecha tienen mejor relación con el fútbol que los de izquierda. Creo que hay una buena disposición del gobierno que viene a apoyarnos y trabajar en conjunto. Tenemos que trabajar de la mano y no enfrentados".