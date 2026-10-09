San Luis anunció que no apoyará candidatura de Yunge a la presidencia de la ANFP

Falta poco más de un mes para que se realicen las elecciones en la ANFP, donde se definirá el nuevo directorio que sucederá a la mesa de Pablo Milad, y ya están definidas las listas que se presentarán el próximo 19 de noviembre.

Jorge Uauy y Jorge Yunge son los candidatos que buscarán el sillón presidencial del organismo de Quilín, y el primero de estos sufrió un duro golpe.

Es que este viernes San Luis de Quillota anunció que no el entregará su apoyo a Yunge, a pesar de que Iván Cisternas, accionista minoritario del club quillotano, integra su lista.

"El señor Iván Cisternas no posee dicha calidad de representante del directorio del club, dado que dejó estas funciones a partir del cambio de administración con fecha 9 de octubre de 2024. Cisternas solo mantiene una participación minoritaria en nuestra Sociedad Anónima Deportiva en su calidad de accionista (0.16%)", informó el cuadro "canario" a través de un comunicado.

"El directorio del club no apoyará a la lista mencionada en las elecciones de la ANFP", añadió el elenco quillotano en la misiva.

Con esto, todo indica que San Luis respaldará la lista de Jorge Uauy, que representa a la opción del cambio, en las elecciones del próximo 19 de noviembre.