Senador Mirosevic pidió declarar persona non grata a Milad en Arica

Vlado Mirosevic, senador por la Región de Arica y Parinacota, pidió declarar persona non grata al presidente de la ANFP, Pablo Milad, luego del fallo que determinó la desafiliación de San Marcos de Arica y que mantiene en incertidumbre el futuro del club en el fútbol profesional.

"Lo mínimo es que el señor Milad sea declarada persona non grata en Arica", expresó el parlamentario a través de sus redes sociales, donde también cuestionó duramente la conducción del organismo. "Lamentablemente, dirige una organización donde dejó de importar el fútbol, aquí hay otro tipo de intereses", sostuvo.

La controversia surgió luego de que la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP sancionó con la desafiliación a San Marcos, tras establecer que presentó documentación falsa en sus declaraciones de capital de funcionamiento correspondientes a 2024 y 2025. La institución nortina anunció que prepara una apelación ante la Segunda Sala para intentar revertir la medida.

Mirosevic también denunció una supuesta "operación putrefacta" contra San Marcos de Arica y apuntó a los eventuales beneficios deportivos que obtendrán Rangers, Unión San Felipe y Deportes Santa Cruz con la desafiliación del conjunto nortino, tres instituciones que participaron como terceros coadyuvantes en la denuncia.

Sus cuestionamientos se sumaron a las críticas que surgieron en Arica por la máxima sanción aplicada al club.