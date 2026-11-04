San Marcos: La desafiliación es desproporcionada, no se ajusta a la realidad ni al espíritu deportivo

Fernando Zapata, gerente general de San Marcos de Arica, calificó como desproporcionada la desafiliación del club determinada por la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP y aseguró que la institución prepara una apelación para revertir la sanción, que consideró contraria a la realidad y al espíritu deportivo.

La resolución, publicada el viernes 30 de octubre, surgió de una denuncia del directorio de la ANFP por irregularidades en antecedentes financieros correspondientes a 2024 y 2025. El Tribunal concluyó que San Marcos presentó documentación falsa en sus declaraciones de capital de funcionamiento, situación que motivó la máxima sanción disciplinaria.

Ante este escenario, Zapata difundió una declaración dirigida a los seguidores del club y a la comunidad ariqueña, en la que explicó los pasos que seguirá la institución para enfrentar el proceso.

"Querida hinchada celeste, comunidad ariqueña y opinión pública, les habla Fernando Zapata, gerente general del Club Deportivo San Marcos de Arica. Sé el dolor, la incertidumbre y la preocupación que generó en toda la ciudad la resolución emitida por el Tribunal de Disciplina este día martes 27 de octubre. Es por eso que hoy, y ya comenzada la preparación de la defensa, quiero explicarles con claridad la situación y contarles el trabajo que estamos realizando", comenzó.

El gerente general apuntó a los períodos administrativos anteriores a su llegada y aseguró que la dirigencia trabaja para corregir las irregularidades detectadas en el funcionamiento de la institución.

"La denuncia presentada por el directorio de la ANFP apunta a observaciones e inconsistencias en balances e información contable correspondientes a los años 2024 y 2025. Desde que asumí la gerencia general en enero del 2026, mi mandato y el del actual directorio ha sido siempre ordenar el club, transparentar los procesos, mejorar cada área operativa y financiera del club. No estamos esquivando responsabilidades, las estamos enfrentando y corrigiendo con rigurosidad técnica", afirmó.

La apelación ante la Segunda Sala

Zapata insistió en que la desafiliación todavía no es definitiva y adelantó que el equipo jurídico y contable reunirá los antecedentes necesarios para solicitar que la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina deje sin efecto la decisión.

"Quiero ser muy claro en esto: La resolución de la Primera Sala no es definitiva. Nuestro equipo jurídico y contable ya se encuentra trabajando a toda máquina para presentar una sólida apelación ante la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina. Aportaremos todos los antecedentes y las pruebas que acreditan que una desafiliación es una medida desproporcionada, que no se ajusta a la realidad ni al espíritu deportivo. Pelearemos esta causa en cada instancia que la normativa nos otorga", sostuvo.

El dirigente también cuestionó las consecuencias que tendría la sanción para el fútbol de Arica y Parinacota, tanto en el ámbito profesional como en el desarrollo de las divisiones formativas y del plantel femenino.

"Lo que se defiende con esfuerzo en la cancha no puede borrarse desde un escritorio. Vamos a dejar el alma para que el fútbol profesional siga vivo en nuestra región. No permitiremos que se apague el sueño de tantos niños y niñas de Arica y Parinacota que ven en San Marcos el camino para convertirse en futbolistas profesionales, ni daremos un paso atrás ante el desarrollo y la consolidación de nuestro plantel femenino, a nuestros planteles, funcionarios y sobre todo a nuestra fiel hinchada. No bajaremos los brazos", manifestó.

Finalmente, Zapata envió un mensaje de unidad a los seguidores del conjunto nortino, mientras la institución continúa con la preparación de su defensa.

"San Marcos de Arica es futuro y es el corazón de nuestra tierra, es el embajador de nuestra cultura y de esta tierra santa. ¡Seguimos más unidos que siempre! ¡Vamos los bravos!", concluyó.