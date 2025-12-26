"Sin Mundial y sin fútbol": Prensa argentina se burló por el receso en Chile durante el Mundial

Con la definición del calendario para las competencias del fútbol chileno en 2026, las miradas de la prensa argentina apuntaron burlonamente a la decisión de incluir un receso entre junio y julio por la Copa del Mundo en Norteamérica.

Diversos medios trasandinos hicieron eco de la determinación de la ANFP, con énfasis en que el parón se dará pese a que La Roja no clasificó a la cita planetaria.

TyC Sports, canal habituado a estar atento sobre el balompié criollo para mofarse de la selección, inició su titular con la premisa de que "aunque no haya clasificado" el fútbol se parará en Chile. Además agregó un emoji de ojos para remarcar la intención pícara de su publicación en redes sociales.

Olé, otro medio que no deja pasar cada oportunidad para el "termeo", expuso que "incluso las naciones que no disputarán el torneo (Mundial), se mueren de ganas de verlo".

La agencia Noticias Argentinas se preguntó "¿por qué Chile hará un parate en el torneo local si no jugará el Mundial 2026?", mientras el Canal 26 dijo que es una "curiosa decisión" de la ANFP quedar "sin Mundial y sin fútbol" durante ese periodo.

El portal bonaerense Minuto Uno calificó el receso de "insólita medida", lo mismo que hizo el conocido sitio web Doble Amarilla.