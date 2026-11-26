TNT Sports Chile manifestó su preocupación a la ANFP por las situaciones que han marcado la recta final de la Liga de Primera 2026, cuestionando la gestión del organismo ante los cambios de horario y las denuncias que pueden incidir en la definición del descenso.

Según informó La Tercera este jueves, Robert Nicholson, jefe del área deportiva de Warner en Chile, envió un correo a los representantes de los clubes, de cara al próximo Consejo de Presidentes, en el que abordó tres problemáticas que afectan a la señal televisiva.

El ejecutivo cuestionó la recurrencia de las denuncias y los descuentos de puntos en el fútbol chileno durante las últimas cuatro temporadas, y pidió garantías respecto a la reglamentación del campeonato de 2027.

"¿A qué se juega?, ¿para qué existen 30 fechas si, en el caso del descenso, lo deportivo queda aislado?", planteó Nicholson.

Esta inquietud encuentra asidero en las denuncias que revisa la ANFP contra Deportes Limache y Cobresal, por eventuales irregularidades relacionadas con las respectivas salidas de César Pinares y Agustín Nadruz.

Por otro lado, expresó su disconformidad por el cambio de horario del clásico universitario del pasado 1 de noviembre, adelantado de las 17:15 horas a las 12:30 horas por solicitud de la Delegación Presidencial, argumentando que la decisión afectó "la línea de negocio de TNT Sports y sus proyecciones".

"No basta con convocarnos a reuniones de emergencia", apuntó Nicholson, quien emplazó a la ANFP a resguardar los compromisos de programación con la señal televisiva y solicitó conocer las gestiones realizadas ante la autoridad.

Finalmente, TNT Sports solicitó conocer con urgencia el calendario de los últimos compromisos de la temporada, para planificar sus transmisiones.

Si bien la ANFP dio a conocer el martes la programación de las semifinales de Copa Chile, aún resta por definir la fecha de la final y del encuentro que otorgará el cupo de "Chile 4" para la próxima edición de la Copa Libertadores.