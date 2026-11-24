En la antesala de la penúltima fecha de la Liga de Primera, una nueva alerta de escritoriazo se encendió en el fútbol nacional, ya que la ANFP recibió denuncias anónimas contra Deportes Limache y Cobresal.

Según informó La Tercera, las denuncias apuntan a eventuales irregularidades en contratos, finiquitos y pagos a jugadores.

Debido a esta situación, el oficial de cumplimiento, Miguel Ángel Valdés, ya solicitó información a ambas instituciones.

En el caso del cuadro tomatero, la acusación apunta al finiquito que se le canceló al volante César Pinares cuando dejó el club en abril pasado, momento en que recibió 150 millones de pesos, un monto que supuestamente supera las obligaciones contractuales de los rojinegros con el mediocampista.

Al respecto, la demanda solicita que el Tribunal de Disciplina analice el caso como una posible infracción al artículo 10.1, inciso g), del Reglamento General, el cual castiga con el descenso la presentación de documentación adulterada y con la desafiliación si dichos papeles resultaran ser falsos.

Por su parte, al elenco nortino se le apunta por la salida de Agustín Nadruz a Sarmiento de Junín, movimiento que supuestamente implicó una compensación de 20 mil dólares, pero aparentemente la operación habría sido registrada como una partida sin costo pese al desembolso de la cifra antes mencionada.

"En ese sentido, la presentación cuestiona el finiquito que Cobresal habría entregado a la ANFP, registrado en cero. El documento invoca el artículo 152 bis I del Código del Trabajo, que contempla el pago al futbolista de un porcentaje de la indemnización por término anticipado del contrato", precisó el citado medio.

Actualmente, Deportes Limache marcha en el quinto lugar de la tabla con 40 puntos, mientras que Cobresal es 14° con 30 unidades, tres por arriba de la zona de descenso donde se encuentran Unión La Calera (27) y Universidad de Concepción (26), conjuntos que pueden verse beneficiados de una eventual sanción en contra de cerveceros y legionarios.