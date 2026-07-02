Cindy Nahuelcoy: "Una vez me dieron un agarrón en un partido"

La exárbitra chilena Cindy Nahuelcoy repasó sus inicios en el referato y reveló un difícil momento de vulneración que vivió mientras dirigía en el fútbol amateur, antes de dar el salto al profesionalismo.

En conversación con el programa MultiCancha, Nahuelcoy contrastó las realidades de ambas categorías, asegurando que los momentos más complejos de su carrera ocurrieron en las canchas de barrio.

"En el fútbol profesional no pasé ningún momento desagradable. Esos momentos los pasé cuando arbitraba en el barrio, ahí me trataban súper mal", comenzó relatando la exjueza de línea.

En esa misma línea, detalló un grave episodio de acoso físico que sufrió durante un encuentro: "Una vez me dieron un agarrón en un partido. Yo no me di cuenta en el momento, porque empecé a expulsar a casi todos los jugadores, y uno llegó y me dio un agarrón. Después del partido, una amiga me dijo: 'Oye, un jugador te tocó'. Me sentí súper vulnerada", confesó.

A pesar de las hostilidades, Nahuelcoy reflexionó sobre cómo esa etapa formó su carácter para afrontar el arbitraje de alta competencia, aunque lamentó el ambiente de dichos torneos.

"En el barrio fue donde forjé esa fuerza para después llegar al fútbol profesional, porque al principio me trataron mal, me daban ganas de llorar a veces cuando iba al barrio. La gente es muy mala", cerró.