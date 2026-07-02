Indemnización laboral: Micco propone un modelo similar al de las asesoras del hogar

El reciente informe de la Mesa de Reactivación Laboral ha puesto sobre la mesa propuestas que prometen transformar el mercado chileno, con medidas como la modificación del sistema de indemnización por años de servicio y la flexibilización del cálculo de la jornada de 40 horas.

Respecto a esta última, la mesa propuso ampliar el periodo de referencial para el cálculo de la jornada ordinaria, pasándolo de las actuales cuatro semanas a 15, como el promedio de la OCDE o incluso hasta las 52 semanas.

Alejandro Micco (DC), exsubsecretario de Hacienda e integrante de la mesa, defendió en El Primer Café la propuesta remarcando que "estamos hablando de una situación que no es precarización del empleo, sino que es hacer más efectivo este mecanismo".

En cuanto a la indemnización laboral, que actualmente es por año de servicio con tope de 11 años, Micco enfatizó que se trata de una "discusión vieja" en la que se busca avanzar hacia un modelo de indemnización a todo evento.

El economista planteó que "uno como trabajador quizás se quiere cambiar, pero si ya tengo 10 años en una empresa no voy a jamás cambiarme porque si me cambio pierdo lo que tengo acumulado como derecho a las indemnizaciones".

"Por lo tanto -agregó-, uno empieza a tener un mal equilibrio. Lo que se está planteando es moverse a una situación donde el pago que se haga sea a todo evento. Obviamente, si el pago es a todo evento, a diferencia del caso de ahora que es solamente cuando te echan por motivos de necesidad de la empresa, tiene que ser algo menor porque se va a pagar más veces".

El exsubsecretario del segundo Gobierno de Michelle Bachelet explicó que "estamos tratando movernos un poco al sistema algo parecido a lo que tienen hoy día las asesoras del hogar, que tienen un sistema así. Creo que hay que mirarlo, se plantea que hay que irse moviendo con gradualidad en esa línea, pero sí creo que es un tema que tenemos que conversar".

"Obviamente estas son propuestas que después tienen que ir al Congreso para ser discutidas, y ahí está la representación popular. Esta mesa no quiere atribuirse representación popular, sino que quiere ver análisis que se han hecho en la academia a través del tiempo, cuáles pueden ser medidas para reactivar la situación del empleo", cerró.

"Salario mínimo es la política más dañina"

Alejandro Weber, exsubsecretario del segundo Gobierno de Sebastián Piñera, valoró las propuestas afirmando que "hoy día contratar y despedir es muy caro, y eso ha generado los niveles de desempleo que tenemos en nuestro país. Los costos laborales efectivamente han subido muy por sobre la capacidad de nuestra economía para absorberlos".

Sin embargo, el académico de la Universidad San Sebastián explicó que separaría la discusión en cuanto a los costos laborales. "Uno -dijo- es la reforma previsional. Teníamos que avanzar en la reforma previsional y eso obviamente iba a generar una presión o una mochila sobre las empresas; y la Ley de 40 horas que también era necesario avanzar. Esas son una discusión".

"Otra cosa distinta es el salario mínimo. Yo creo que el salario mínimo es la política más dañina de todas. Decíamos antes que el incremento real del salario mínimo el último cuatro años fue del 23% y el resto de los salarios de la economía un 6%. Entonces, obviamente que eso ha perjudicado fundamentalmente a los trabajos menos calificados, ha perjudicado a las mujeres, ha perjudicado a los jóvenes. Y por eso es que yo celebro que en los primeros meses del gobierno se esté discutiendo esto con fuerza", remarcó.

Respecto a las propuestas, Weber adelantó que la discusión en el Congreso será compleja por lo que pidió "poner mucho capital político para avanzar en esta necesaria flexibilización del mercado laboral, que no significa en ningún caso precarización. Todo lo contrario, significa adaptar el mercado laboral, poner reglas del juego contingentes a cómo ha evolucionado el desarrollo de las economías"

"Aquí no estamos reinventando la rueda, esto se ha discutido mucho tiempo, pero ahora hay que pasar del dicho al hecho", finalizó.