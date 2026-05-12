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Tópicos: Deportes | Fútbol | Arbitros chilenos

Crece la tensión en el arbitraje nacional: Clubes apuntan también a Julio Bascuñán por deficiencias del VAR

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La molestia en los equipos de Primera División no se limita solo a la gestión de Roberto Tobar.

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La crisis en el referato nacional está lejos de calmarse. Si bien Roberto Tobar, actual presidente de la Comisión de Árbitros, ha sido el blanco principal de las críticas por el nivel mostrado los partidos de la Liga de Primera y en los duelos de la Copa de la Liga, en las últimas semanas ha surgido un nuevo foco de cuestionamientos: Julio Bascuñán.

Según información de La Tercera, los clubes manifestaron su creciente preocupación por el desempeño de los jueces que operan la cabina, apuntando directamente a la gestión de Bascuñán, quien se desempeña como Jefe del VAR en la Comisión de Árbitros.

La molestia de las instituciones radica en que, a su juicio, quienes están a cargo del videoarbitraje no están cumpliendo con su función principal: ayudar y corregir a los jueces que están dentro de la cancha. Esta falta de soporte ha derivado en errores de criterio que han marcado el desarrollo de partidos importantes, encendiendo las alarmas en el fútbol chileno.

Cabe recordar que Julio Bascuñán asumió este cargo estratégico a finales de 2022. Su llegada a la jefatura del VAR se produjo inmediatamente después de su retiro del arbitraje activo, el cual se concretó tras participar como juez de video en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

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