Rusia dio hoy por terminada la tregua acordada con mediación del presidente de EE.UU., Donald Trump, para conmemorar el aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi, y reanudó los ataques contra Ucrania, según informó el Ministerio de Defensa ruso.

"Con el fin de la tregua las Fuerzas Armadas de Rusia continuaron la operación militar especial", anunció el mando castrense ruso en su canal de MAX, el Telegram ruso.

Defensa indicó que la agrupación militar Norte atacó las fuerzas ucranianas en las regiones de Sumi y Járkov, donde Rusia busca crear una zona de seguridad, causando desde la medianoche 145 bajas.

La agrupación Occidente, que también opera en Járkov, aseguró haber causado cien bajas al enemigo, mientras que la agrupación Sur, reanudó los ataques contra el bastión de Kostiantínivka y otras localidades de Donetsk, causando otras 75 bajas.

La agrupación Centro, que combate en las regiones de Donetsk y Dnipropetrovsk, también reanudó las hostilidades, causando unas 290 bajas, en tanto que las agrupaciones Este y Dniéper, que operan en Zaporiyia y Dinropetrovsk, causaron 265 bajas a las fuerzas ucranianas, según la fuente.

Además, la aviación, los drones, las tropas de artillería y misiles de Rusia atacaron "aeródromos militares, almacenes de municiones y combustible, así como emplazamientos de las Fuerzas Armadas de Ucrania y mercenarios extranjeros en 56 ubicaciones", concluyó Defensa.