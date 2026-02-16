Héctor Jona criticó a los futbolistas: 100 minutos para hacer un gol y nos cargan a nosotros

El árbitro Héctor Jona aprovechó el post partido de la visita de O'Higgins a Deportes Limache el fin de semana recién pasado para entregar su visión, y crítica, sobre las simulaciones de los futbolistas, que luego impactan en la percepción sobre el cometido de los jueces.

"Muchas veces se genera pérdida de tiempo en el fútbol nacional. Los jugadores se quedan mucho en el piso. Después los culpables lamentablemente somos nosotros", señaló al medio partidario Locos X el Capo, a la salida del "Lucio Fariña".

"Es un tema que tenemos que trabajarlo todos juntos, nosotros tratamos de hacer lo mejor posible. Los muchachos también deben colocar de su parte", agregó.

"Ahora los medios se están dando cuenta. De ambas partes debemos tratar de poner un granito de arena para ir mejorando el fútbol nacional, ya que después van saliendo al extranjero. O'Higgins va a jugar afuera (Copa Libertadores) y muchas veces no es lo mismo. Todos queremos que nos vaya bien afuera", agregó.

Sobre el tiempo agregado en el partido ante Limache, Jona señaló que "fue lo justo" y luego le lanzó un "palo" a O'Higgins: "Ellos tuvieron 90 o 100 minutos para poder hacer un gol y después nos cargan a nosotros, pero eso es parte del juego, y de la picardía del juego".

"Ambas partes tenemos siempre que poner un granito de arena y colaborar", reafirmó el referí al cierre.