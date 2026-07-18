Piero Maza fue designado para los play-offs de Copa Sudamericana

Piero Maza encabezará el equipo arbitral chileno que dirigirá en los playoffs de la Copa Sudamericana que comienzan la próxima semana con sus duelos de ida.

Al margen de O'Higgins de Rancagua, que choca con Boca Juniors por un paso a los octavos de final del segundo torneo en importancia a nivel de clubes en nuestro subcontinente, el fútbol nacional estará representado por un equipo de réferis.

El partido asignado por la Confederación de Fútbol Sudamericano (CONMEBOL), será el que dispute el Deportivo Independiente de Medellín (DIM) contra el Vasco da Gama, que se jugará en el estadio Atanasio Girardot de Colombia el próximo miércoles 22 de julio a contar de las 18:00 horas.

A Maza lo acompañarán como asistentes Claudio Urrutia y Juan Serrano. El cuarto juez será Fernando Vejar. A cargo del VAR estará José Cabero, secundado por Alejandro Molina.